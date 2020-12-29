9月運輸業工資指數錄最大跌幅　港鐵明年仍有機會加價

政府統計處公布，9月份運輸業名義工資指數為-1.7%，為11年來首次錄得跌幅，亦是自2004年有統計以來最大跌幅。由於港鐵每年會根據12月份的相關工資指數及物價指數，並按可加可減機制計算該年票價加幅，若以9月份工資指數及11月份物價指數代入公式，即可推算明年港鐵或要減價1.55%。不過，由於港鐵近2年均凍結票價，有關加幅會延至明年加回，故最終或有機會仍要加價。

雖然港鐵實際票價加幅需按12月份物價指數及12月運輸業名義工資指數去計算，而相關數字要待明年1月及3月才會公布，但由於今年底新冠肺炎疫情更見嚴重，對運輸業打擊尤其嚴重，如國泰航空10月進行大裁員，以及內地多番收緊跨境貨運方面的通關限制等，預料指數短時間內難有好轉，運輸業名業工資指數或會繼續錄得負數。

以11月物價指數-0.2%及9月運輸業名義工資指數的-1.7%計算，可錄得港鐵需減價1.55%的結果，或首次出現要減價的局面。不過，由於港鐵連續2年均凍結票價，包括去年度的0.3%以及本年度的1.28%會延至下年度加回，即港鐵或會先計算該些加幅，才扣減錄得1.55%的減幅，最終票價或有機會較現時高。