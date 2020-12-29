香港國際機場3工人染疫　涉事範圍全面消毒

機場管理局今日(29日)分別接獲報告，1名三跑道系統工程分判商工人及2名承辦商工人分別證實確診及初步確診新冠肺炎。而1名「香港機場地勤服務有限公司」員工被列為緊密接觸者。所有相關工作範圍及接載員工往返工地的船隻已清潔及消毒。

機管局收到三跑道系統填海工程承辦商「香港振華-中國交建-中交疏浚聯營公司」通知，1名分判商工人證實確診。該員工負責機械操作，最近上班日期為本月28日。相關工序已暫停，曾與他接觸的員工接受病毒檢測，並在家等候檢測結果。

機管局亦收到三跑道系統建築支援設施工程承辦商「德寶建築工程有限公司及康禾組合屋有限公司聯營公司」通知，2名工人初步確診。該兩名員工最近上班日期為本月28日，與上述確診工人有工作接觸。負責該項目的所有工人安排接受病毒檢測。承辦商即日起暫停相關工作，並向所有工人重申，工作期間須戴口罩。

機管局表示，有參與以上工程的機管局員工獲安排接受病毒檢測，並會於等候檢測結果期間在家工作，而他們工作期間一直有戴口罩。

另外，機管局收到「香港機場地勤服務有限公司」通知，1名員工家屬確診。該名員工被列為緊密接觸者，將接受由政府安排的隔離檢疫。員工為貨運裝卸代理員，最近上班日期為本月27日。該公司已安排曾與該名員工接觸的員工接受病毒檢測。