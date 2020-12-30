理大研究證本港最少曾現9種病毒株　學者質疑機場檢疫存漏洞

本港1月出現首宗新冠肺炎確診個案，至今已造成逾8000人受感染。香港理工大學研究團隊基因分析發現，本港最少出現過9種病毒株，當中有8種屬外來輸入。團隊形容，每經過一波疫情，香港均上了一課，但批評輸入個案已不止出現一次，機場只得一個入口卻多次流入個案，質疑機場檢疫「發生甚麼事」。

香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊於今年2月起分析本港新冠病毒的基因排序。他接受傳媒訪問時表示，本港至今出現最少9種病毒株，首次出現的病毒株是O型，是其後在香港大規模爆發的分型，當中青衣長康邨、打邊爐家族、佛堂群組等均屬此病毒株。當中佛堂群組個案病毒株後期慢慢演化為V型病毒株，料是首種本地演化而成的病毒株，但因其傳播力低，現時已被淘汰。

蕭分析指，第二波疫情是因歐美、北非等抵港者輸入G型病毒株，其後由GR病毒株主導第三波疫情。他相信，因港府6月時容許海員毋須強制檢疫及作病毒檢測，加上他們分布全港各酒店，導致本地爆發；第四波疫情亦疑與印度和尼泊爾輸入個案有關。他批評，為何只有機場一個入口都可令本港流入大量確診個案，質疑機場檢疫「發生甚麼事」。

近月本港亦由英國抵港個案中找到傳播力更高的變種病毒株，他坦言，如本港邊防仍有漏洞，將「屋漏偏逢連夜雨」，難以堵截個案。