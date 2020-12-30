坪石邨藍石樓強檢逾200人輪候　有居民斥港府防疫不足

政府今日(30日)凌晨作出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處坪石邨藍石樓的人士強制檢測。約下午2時，已有逾200人在邨內的坪石廣場排隊等候檢測，秩序良好，輪候時間逾1小時，現場設有6個流動採樣站。在嚴峻疫情下，有藍石樓的居民指，疫情已持續一年，「就算自己幢大廈有確診都無辦法啦」，只能做好個人衞生；亦有藍石樓居民指擔心染疫，第一時間到場檢測。

居住在藍石樓的方女士表示，知道自己居往的大廈有確診個案，形容擔心不來。因為疫情已持續一年，要適應，否則會情緒低落，批評若政府2、3月把一些防疫措施做得好，不會出現第3、4波疫情。在嚴峻疫情下，方指會長時戴上口罩，勸洗手，買餸後會以酒精清潔所有用品，每次出外後都換上另一套的衣服。

而居住在藍石樓中曾層的馮先生表示，知道自己居往的大廈有4、5案確診感到擔心，於是第一時間來檢測。面對嚴峻的疫情，長期戴上口罩，保持個人和家居的衞生。馮又認為，政府的防疫措施過得去，速度算快。