屯赤隧道活門彈起嚇煞司機　區議員轟通車數天頻頻故障

通車僅4日即現損毀，屯赤隧道淪「問題隧道」！連接屯門南至赤鱲角北面連接路(屯赤隧道)周日(27日)啟用，通車首日已現被揭規劃失當，致屯門及東涌現大塞車，昨日(30日)更發生路面作緊急入口的活門突然彈起，路面驚現一個大洞，嚇窒附近司機。路政署回應指緊急入口的部分組件損毀，已安排承建商詳細調查並檢驗，署方會嚴肅跟進事件。有區議員批評隧道通車數天已出現故障，譴責該署驗收倉卒，「你話離唔離譜？」。

屯赤隧道通車前已被揭問題多多，路政署在通車前曾大力宣傳該隧道設計特色，指該隧道為全港首條設有公用設施走廊的隧道，路面會有45個作緊急入口的活門，平時會以深色的長方形瀝青鋪設並掩蓋，當公用設施走廊發生意外時，消防人員可經該些緊急入口進入隧道下方救援，是該隧道的設計特色之一。

原為該隧道的特色，豈料卻差點成駕駛者的「催命符」。有司機昨經該隧道前往屯門方向，當當駛至隧道尾段時，路中心的緊急入口活門突然被打開，檔板更被打開豎起，司機不禁大叫「黐線」。由於該洞口十分大，萬一有車輛不慎誤駛，恐會鏟入洞口，該隧道車速限制最高為每小時80公里，倘後面車輛煞車不及，必釀成嚴重車禍，彈起的活門實為「道路大炸彈」。

除安全問題外，東網在屯赤隧道在通車前已曾報道其配套不足、規劃失當問題，如隧道以屯門龍富路迴旋處作入口容易成「炒車黑點」，在屯門西繞道（現為屯門繞道方案）未興建情況下，勢加重屯門區內塞車問題。報道最終一語成讖，通車首日東涌及屯門均出現嚴重塞車，車龍倒灌至市中心惹起民憤，隧道由方便市民的初衷變成區內隱患。

屯門區議員巫堃泰譴責路政署，稱隧道通車數天，慢線已要緊急維修，又出現活門彈出事件，認為十分離譜，萬一有車輛高速撞向活門，恐當場被「劏車」，質疑署方驗收倉卒。他又批評該署在隧道通車前未有邀請地區持份者參觀，結果通車塞車問題嚴重，隧道內的指示牌亦不清晰。

該署回應指昨日下午7時30分，隧迏有緊急入口突然打開，管理公司及警方已即時到達現場並封閉該行車線，確保安全及讓承建商作緊急檢查及維修，事件無引起交通事故及無人受傷，經初步發現緊急入口的部分組件損毀，已安排承建商詳細調查原因及檢驗全部緊急人口。該署稱會嚴肅跟進事件，並作全面評估，以避免同類事件再次發生。