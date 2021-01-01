除夕夜街上人流多　不排除有隱形個案　專家：確診數字或增

昨日是2020年最後一日，雖然新冠肺炎疫情未了，仍有不少市民與親友外出一同倒數迎接新一年。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(1日)在電台節目表示，雖然近日確診數字稍有改善，但除夕夜街上人頭湧湧，他認為跨年活動及聖誕聚會令確診數字上升亦不出奇，並相信確診宗數字會於本月首個星期反映出來。

曾指出，現時有40多幢樓宇居民要接受強制檢測，不排除會找到隱形個案，但近日正值節日，市民可能會延遲交樣本，形容現時變相有如九龍東強制檢測篩查，又指在樓齡高的公營房屋若出現確診個案，可能是透過渠管等傳播病毒。他預計約有4至5萬人需要接受強制檢測，若當局希望於7日內完成，即平均每日要做多逾1萬個檢測，即需要提升多十分一的檢測能力才可應付，並重申應於48小時內得出報告並通知受檢疫人士。

曾續指，在英國與南非出現的變種病毒，早於11月份已在當地流行，有關個案絕對有機會流入香港，建議除了檢視輸入個案的病毒基因排序，亦需檢視本土個案中有無相關個案。他又指，單靠政府實驗室未必可追蹤所有相關個案，若有大學同時協助，將有助盡快清查。