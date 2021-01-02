雞公嶺被越野電單車輾至「傷痕纍纍」　行山人士憂雨後現泥石流

山頭出現長長的車痕，亦有數人架越野電單車在山嶺飛馳。

疫情下郊遊成為港人的一大消閒活動，除了人走入山嶺，亦有不少車闖入，令山徑面目全非。位於錦田以北的雞公嶺，因越野電單車活動頻繁，導致車輾過地方寸草不生，山頭「光禿禿」。有行山人士表示，過去半年電單車活動在上址出沒，情況非常普遍，最多有25部電單車同時出動，破壞山徑以及原居民的祖墓，報警超過10多次亦沒用，山嶺變得光秃，擔心大雨下會出現泥石流危機。

「山路被越野電單車玩到禿了，整個山腰到山頂亦出現情況，連原居民的祖墓亦撞爛。」行山人士鄧先生常到雞公嶺行山，過往亦出現越野電單車活動，但至半年前起情況越見嚴重，越野電單車一星期至少有3、4次出沒，最嚴重有25部電單車同時出動，車手包括本地與外籍人士，他與其他行山人士山嶺不忿被毀，加上擔心土地水土流失，浮沙碎石增加，如出現暴雨，會增加泥石流風險。

鄧與朋友報警逾10多次，但警方多次指電單車未有掛上車牌，難以追查。由鄧先生提供的照片中見，山頭出現長長的車痕，亦有數人駕越野電單車在山嶺飛馳。鄧表示在青山、粉嶺亦見過類似情況，批評當局未有嚴正執法。

行山團體「隨我行」亦在專頁上發文稱，在馬鞍山昂平、鹿巢山、千島湖清景台、龍脊、雞公嶺等幾個地方，山徑耗損十分嚴重。負責人邱先生說，越野電單車活動主要在雞公嶺，由於山腳有越野電單車場，近來多人行山，人車爭路，電單車便開闢新車路，車痕增多了數倍。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，雞公嶺的表土已被破壞，沒了草根，加上雨水沖蝕，土質鬆散，沙化情況嚴重，出現有近半個人高的沖蝕溝。由於表土破壞，情況近乎無法逆轉，她認為雞公嶺屬郊野公園範圍，政府應執法，並增加路牌警告駕車人士不得內進。