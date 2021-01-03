經濟轉差鐵路警區搶掠案升60%　上月增加人手應付

因應本港經濟轉差，鐵路警區去年首11個月涉及「搵快錢」相關的罪案如搶掠、雜項盜竊及店舖盜竊均有上升趨勢，其中搶掠案有8宗，較前年大輻上升60%。非禮及偷拍裙底罪案，則因乘客減少及多人揭發及舉報而有所下降。鐵路警區已加碼52名人手至約500人，加強打擊鐵路罪案，以及應付屯馬線及東鐵線延線的服務需要。

鐵路警區總督察(行動)譚宗浩受訪時表示，近年鐵路警區的治安情況保持平穩，撇除與反修例事件有關的案件，由2017年起每年在鐵路範圍錄得的罪案數字皆少於1,000宗。反修例示威暴跌及新冠肺炎疫情的影響下，去年首11個月鐵路警區的罪案總數較前年減少約40%。

譚續指，在鐵路警區發生的罪案大致可分為「搵快錢」及「侵犯女性」案，警方又留意到店舖盜竊的罪案數字不跌反升，雜項盜竊的宗數為111宗，較前年同期上升約7%，而搶掠案有8宗，較前年多約60%。由於疫情關係普遍的市民減少外出，在社交平台進行買賣後會在港鐵站內進行交收，詐騙案罪案亦有所提升。

受到疫情影響，港鐵每日乘客流量由較以往的數字減少，至上年初2月時更下跌至約200多萬人次，由於乘流量下跌，罪犯犯案的機會亦相應減少，其中非禮案較前年同期大輻下跌53%，而偷拍裙底案亦下跌了12%。譚指有賴受害人及目擊者的主動揭發及舉報，去年非禮及偷拍裙底的破案率高達57.1%及83.7%。

上月聖誕節當日，鐵路警區人員於尖沙咀港鐵站內巡邏便發現一名39歲男子以手機偷拍裙底，涉案男子涉破壞公眾體統被捕，除夕夜亦有一名男子涉偷拍裙底在尖沙咀站被捕。譚呼籲，有關罪案很多時需要靠目擊者或受害人主動揭發及舉報，繼而增加破案及拘捕疑犯的成功率，呼籲受害人或目擊者「勇敢企出嚟」。

鐵路警區去年年底增加52人，加強打擊罪案及應付屯馬線及東鐵線延線的服務需要，現時整個警區約有500人。鐵路警區的警員多需要有警察機動部隊的經驗，以具備一定的警務知識，及有主動性和獨立性。鐵路警區在未來會繼續與港鐵合作提升防罪及防恐的意識。