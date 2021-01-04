探射燈：議員促政府出招　遏食品含鋁爆錶

市面上售賣的蛋糕不少加入膨脹劑，目的使製造過程中產生氣體，令蛋糕變得鬆軟可口。但台灣早年有調查指，部分油炸鬼鋁含量超標源於使用含鋁的膨脹劑，本港食安中心亦曾發現酒樓蒸糕及鬆餅因使用含鋁的膨脹劑而令食品鋁含量超標。有專家指，以天然酵母取代膨脹劑，同樣可令食物鬆軟。議員則直斥政府食物安全把關不力，促盡快訂立清晰指引，並完善相關食安條例。

「病從口入，喺食品發現有呢啲（鋁）超標，真係非常驚訝。」議員柯創盛直指市面蛋糕的鋁含量超標，反映部門把關有漏洞及不力，不能容許。他促政府加強巡查及抽驗市面的蛋糕甜品，「政府應該加強宣傳，但最緊要喺法例安排同指引上一定要完善。」他呼籲消費者前往大型、有信譽的商店購買蛋糕及甜品，而經營及製造者亦應有生產責任及良心，「唔好令消費者食咗之後會有問題。」

另外，香港專業烘焙職業訓練中心董事黃文煒博士表示，製作甜品的雞蛋已有膨鬆的作用，只要溫度控制恰當，加上使用合適的麵粉，就可以做到鬆化效果；另天然酵母亦可用以取代膨脹劑，令烘焙製品鬆化之餘，亦可以食得健康。