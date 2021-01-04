主教山戰前食水減壓缸明起展開加固工程　水務署籲勿擅闖工地

近日因古羅馬式建築曝光而「揚名」的深水埗主教山戰前食水減壓缸，日前因各界反對而停止清拆工程。水務署今(4日)指出，明日(5日)上址將展開臨時加固和整理工程，讓工作人員在安全情況下入內視察，以進行復修和保育工作，強調工地有潛在危險，呼籲市民切勿擅自進入。

上述的食水減壓缸於1904年落成，水務署於1952年在缸內加建現時所見的混凝土結構。該署今日形容減壓缸整體結構完整，會在減壓缸頂的洞口設置臨時覆蓋物，以防內部結構暴露於陽光下和出現其他風化影響。該署會與古物古蹟辦事處合作，為其他地下水務設施包括水缸和配水庫進行評估。

明日展開的臨時加固工程主要包括支撐缸頂可能鬆脫的部分混凝土板塊、磚拱及其他存潛在危險的結構部分，保持減壓缸結構穩定，並提高工地安全。至於臨時整理工程則包括提供臨時上落通道以方便工作人員視察、以及安裝臨時排水設施以疏導雨水，防止水浸。工程亦會整理和保護較早前拆除的破碎石塊磚頭，以便將來用作復修。

此外，從事建築設計行業的「OOA東西建築」團隊日前在社交平台，發布上述食水減壓缸範圍的建築虛擬景象，分別利用3D動畫、VR虛擬實境及360度全景圖片，讓觀眾猶如親身到訪實地，觀賞該地投射日光及水影之貌。團隊合夥人關鎮陞及黃君諾均表示，希望透過虛擬景象讓市民感受現場氣氛，同時寄望協助政府部門為上址進行歷史評估工作。