反修例案：銅鑼灣8.31暴動　律政司就其中4人無罪裁決提上訴

2019年8月31日港島區遊行演變成大型衝突，多人在銅鑼灣被捕，其中7人被控暴動罪，案件於上周在區院裁決，法官姚勳裁定其中一名被告暴動及無牌管有無線電通訊器具罪成，下令把他還押至明年1月18日等候判刑，以待其背景報告，但其餘6名被告則全部無罪釋放。律政司今天（4日）已就其中4名被告的無罪裁決提出上訴。

該案有6男1女被告，依次為運輸工人陳佐豪（25歲）、商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生郭美均（21歲）、學生許智銳（22歲）、裝修工人陳子揚（40歲）及鄒咏霖（24歲）。

法官早前在裁決時指，去年8月31日晚銅鑼灣記利佐治街1號一帶毫無疑問確實發生了一場暴動，警方當晚9時許正式推進和追截暴徒，並在記利佐治街及百德新街附近拘捕7名被告。法官裁定首被告罪成。

就第2至第5被告，法官認為他們很有可能曾參與暴動，但未能在毫無合理疑點下裁定他們罪成。就第6及第7被告，法官更指難以憑環境證供來推論出他們必曾參與暴動。上述6名被告均無罪釋放。

律政司不服第2、第3、第5和第6被告的無罪裁決，以透過案件呈述的方式提出上訴。