陳淑莊涉酒吧聚會違禁聚令　將傳衞生署人員講述疫情

前立法會議員陳淑莊，涉嫌於2020年4月在旺角一間酒吧與多人聚會並違反禁聚令，她與同案的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華及該酒吧男負責人陳偉才否認控罪，案件早前已排期至4月19日開審，今（5日）在九龍城法院預審。控方表示將傳召6名證人，包括一名衞生署人員，講述疫情情況。

陳淑莊及林瑞華各自被票控參與受禁羣組聚集罪，指他們於去年4月2日與4月3日期間，在旺角大南街27至31號地下1及2號舖「HANDS」酒吧，在無合法權限或合理辯解的情況之下，參與受禁群組聚集。

至於「HANDS」酒吧負責人陳偉才則被票控「作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食物及衞生局局長指示」和「營運受禁羣組聚集進行的地方」兩罪，指他於4月1日至4月4日之間，於同一地點營運有受禁群組聚集進行的地方，並明知而容許該聚集進行；以及作為餐飲業務負責人，在無合理辯解下，未有遵從指示，即容許某人在進入「HANDS」酒吧前，未有先為該人量度體溫，及在酒吧內容許多於4人同坐一桌。

辯方早前已表示，會爭議法律上合理辯解的意思，以及挑戰控方證人的觀察。案件預計審5日。