指攬炒派陰謀不會得逞　建制派：拘捕行動合理

對於參與民主派初選的人士被捕，議員麥美娟指《港區國安法》實施，戴耀廷曾提出攬炒十部曲涉違法，指國安法有法律基礎，拘捕是良好示範，清楚告知市民國安法並非無牙老虎。她相信今次拘捕行動基於深入調查、有證據及基礎，批評初選目的是攬炒香港、推翻政權、違反國安法，認為今次拘捕行動屬合理。

對於有指攬炒十部曲於去年4月提出，當時未有設立港區國安法。麥預料警方稍後會交代，但指攬炒派聲稱要推翻財政預算案、真空行政機關，與行使議員職責及監督權是兩回事，本就構成罪行。

另一議員陸頌雄指，雖然攬炒十部曲於去年4月發表，但民主派初選於去年7月進行，參與初選人士並無否決戴耀廷的主張。他稱整個攬炒行動跨越7月，更意圖用脅迫手段癱瘓立法機關、逼特首林鄭月娥落台，甚至試圖引發流血暴力衝突、逼中央鎮壓令外國有藉口介入制裁，上述事宜明顯違反港區國安法第22條。

民建聯亦指反對派組織進行初選是有意圖阻礙中央在港行使主權，認為拘捕行動合情、合理、依法辦事。本身是執業律師的議員周浩鼎指，反對派議員的一連串行動旗幟鮮明，意圖達致癱瘓政府的目的，倘若如今抵賴反而會令人難以置信。他又稱，本次執法行動針對50多名主導、組織、策劃、實施的違法行動分子，認為投票的市民並非主動組織或實施，應不會觸犯港區國安法。

議員葛珮帆支持警方依法拘捕相關人士，指不能縱容任何人操控選舉，或以攬炒手段癱瘓立法會、組織陰謀意圖用國際線打擊香港及中國。她指本次拘捕行動帶出重要訊息，令市民明白攬炒派陰謀不會得逞，反而會萬劫不復。

另一議員梁志祥指不少人曾稱國安法是兒戲，並非嚴謹，本次拘捕行動成功展示國安法威力。他強調參與民主派初選人士有計劃、有綱領、有行動、有組織，部分人士用區議員辦事處參與行動，事件完全觸犯港區國安法。