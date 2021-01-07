疑無按法庭命令交出旅遊證件　胡志偉涉藐視法庭下午提訊

民主黨前主席胡志偉涉嫌煽惑他人參與七一前後遊行，與前立法會議員朱凱廸、民陣召集人陳皓桓、社民連副主席梁國雄等共8人，於上月17日提堂，他們均獲准保釋外出，但需要按法庭要求交出旅行證件，惟胡昨早(6日)因涉嫌違反《港區國安法》再被捕時，警方要他交出旅遊證件，他竟然可以再交出有關證件，警方懷疑有人未有按照法庭的命令交出旅遊證件，涉嫌藐視法庭，今日(7日)會被押往西九龍裁判法院提訊。

警方國家安全處昨以涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，拘捕53名涉嫌組織及策劃或參與去年7月民主派初選的泛民人士，包括胡志偉，預料今日會陸續准保釋，警方暫時不提檢控。

陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，被控去年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人在無合法辯解或合理辯解的情況下，明知而參與一個未經批准集結。另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，同被控於去年7月1日，在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行及參與一個未經批准集結。各人准以1,000港元保釋，期間不得離港，交出所有旅遊證件，案件押後至今年2月8日再訊。