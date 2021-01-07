戴耀廷通宵扣查仍未獲釋　譚文豪等5泛民獲釋被扣旅遊證件

警方昨日(7日)拘捕53名民主派人士，指他們於去年涉籌辦民主派初選，被指涉違反《港區國安法》。其中52人遭通宵扣查，當中51人在扣查逾30小時後陸續獲釋，據悉部分人的保釋金為3萬港元。另有消息指，警方暫時不提檢控，其中譚文豪、岑子杰、黃碧雲、何啟明及岑敖暉均被扣旅遊證件，半年內不得離港。

53名民主派人士中，包括有15名立法會前議員和18名現任區議員，他們在扣查逾30小時後陸續獲保釋，在晚上近8時左右，前議員譚文豪、黃碧雲、梁國雄；中西區區議員梁晃維、深水埗區議員何啟明和劉偉聰、沙田區議員岑子杰、荃灣區議員岑敖暉、東區區議員鄭達鴻、西貢區議員范國威、南區區議員彭卓棋，有份參與初選的劉澤鋒、黃子悅、吳敏兒、馮達浚及安德里先後獲釋。另曾一度爆出失蹤疑雲的前議員朱凱廸亦成功獲保釋。

其中何啟明獲釋後指，會堅持《基本法》所保障的參選權和投票權。西貢區議員柯耀林和學民思潮前發言人黃子悅的Facebook則表示，保釋金為3萬港元。

惟民主派初選發起人、港大法律系前教授戴耀廷的太太於晚上約7時半，抵馬鞍山警署了解情況，但指最快需要數小時後才可獲釋。