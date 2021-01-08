疫苗效用成疑 若無人接種 陳肇始稱不排除有浪費

陳肇始指疫苗預多好過預少，不排除會有浪費。(何天成攝)

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫苗成防止病毒傳播的關鍵，港府斥資84億港元購買疫苗。衞生事務委員會今(8日)召開會議，多位議員都關注疫苗注射成效問題，質疑若某一款疫苗較受歡迎或某款疫苗無人接種，當局如何處理浪費問題。食物及衞生局局長陳肇始表示，疫苗預多好過預少，不排除會有浪費。另有多項民調顯示市民接種意欲不大，多名議員建議港府應提供誘因如：便利出行免卻14日隔離，食肆員工接種後可放寬堂食時間及人數等。

議員葛珮帆建議港府應該提供接種疫苗誘因，如接種後可以上班，回內地可以不用14日隔離等。她又建議，優先群組方面可將保安、清潔工人及司機列入組內。對於近日傳出多個對疫苗安全謠言，有議員提出應該邀請政府專家解釋，陳肇始回應指，現時面對社會上的疫苗謠言，政府新聞處有密切關注，適時會作澄清。

此外，疫情以來爆發多次醫院內感染，議員蔣麗芸在會上指近日有個案經入院篩查證未有確診，惟出院幾天後就確診，顯示在醫院內感染很高，繼而有機會再病毒帶入社區，故為安全起見，應出院時做病毒測試，證無染疫才可出院。

至於社交距離持續收緊，議員邵家輝指，多個表列處所在疫情期間有80至90多天停業無收入，如1月20日不放寬措施，業界可能不是病死而是餓死。陳指，了解業界的困難，但有專家都提出放寬防疫措施或需待不明源頭個案佔比低於一成才有條件。