機場暴動案下午判　法官責律政司不協助

內地《環球時報》記者付國豪2019年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，「佔旺女村長」畢慧芬等3名被告日前被裁定暴動及襲擊等罪成，法官李慶年今（8日）早聽取辯方求情，李官表示香港本來是和平示威之都，但當晚機場示威者的行為「傷透香港人嘅心」。同時，他又批評律政司的代表在原審時未給予法庭足夠協助和意見，事後卻積極覆核原審法庭的判決，令下級法官「食晒死貓」，結果下級法官遭上訴庭譴責「錯到無可再錯」，同時亦被人「有組織地煽動仇恨同攻擊」。李官聽取辯方求情陳詞後，決定押後到下午二時半判刑。

代表首被告賴雲龍的大狀今早向法庭呈上由賴本人、其父母、立法會議員鄭松泰及社工等人所寫的求情信。賴在信中深表悔意，指自己因一時愚蠢和衝動犯案，冀法庭判他入教導所，給他機會進修學習一技之長。賴的父母則指，兒子性格偏激但關心家庭，僅受社會環境影響才犯案。

辯方形容今次事件是一宗誤會，事出偶然，當日付國豪突然現身機場，遭人懷疑是間諜或假記者，惟示威者並非存心衝擊或癱瘓機場，當晚的暴動亦算是輕微。

但李官指翻查現場片段後，不認同辯方的說法；李官指出，當晚參與暴動的大概有40、50人，核心參與者也有20人，至少5至10名前線暴力分子仍未繩之於法。而辯方大狀亦忽略了付國豪在案中個人財物的損失：「試下畀着你唔見咗6張銀行卡，你幾晚都訓唔到」。

李官指，從報章網站的留言看到，有網民質疑當晚示威者「呢啲係香港年青人嚟架？」，直指事件對機場使用者造成滋擾，更「傷透香港人嘅心」。辯方則指，反修例示威自2019年6月已開始，不能全然歸咎於當晚機場發生的事。

至於次被告畢慧芬的大狀指，畢患癲癇及有智力問題，其自制能力低，易受人煽動衝動行事，冀法庭判刑時盡量仁慈。第3被告何家樂的大狀亦指，何當日受環境氛圍影響，因一時衝動才犯案。

李官重申，法庭判刑時必須衡量示威事件對社群的影響，更慨嘆：「如果我接納晒你哋（辯方）所講嘅嘢，上訴庭又會譴責我錯到無可再錯，有政客又會叫我哋進行司法改革」。

李官形容下級法官現時情況「好嚴峻」，辯方要求法庭輕判，惟輕判後律政司積極覆核刑期，上訴庭又會譴責原審法官判刑過輕，「永遠都係基層法官衰」。李官說：「以前楊振權副庭長唔係咁架，最多係唔同意你嘅法律觀點，邊有依家咁（上訴庭）話你『錯到無可再錯』」。

李官批評律政司檢控官在原審階段未就判刑給予意見，待到上訴時才「表達立場」，令下級法官「食晒死貓」，令下級法官「不斷被人有組織地煽動仇恨同攻擊」。