鶴園T字形路牌煥然懿居重現　區議員盼喚醒港人舊時記憶

T字形舊式街道名牌見證香港歷史，更為大眾指引方向，然而隨時間的洗禮，時至今日，全港T字形舊式街道名牌已不足100個。位於土瓜灣鶴園街T型路牌保育有新進展，市區重建局最近承諾在煥然懿居二期落成後，於項目內重置超過60年歷史的鶴園街T形路牌，並於稍後再公布具體重置方案。有議員今(8日)指，此路牌本身不在路政署名冊，能夠在工程中發現保存下來並重置感到非常驚喜，盼能夠喚醒市民對「鶴園」的歷史回憶。

超過60年歷史的鶴園街T型路牌埋於春田街雙數號的清拆工程中，去年被發現存在於丹麥飽餅店招牌的背後，引起社會關注。市建局原打算將路牌完整拆除後轉交路政署保管，其後經磋商後，決定在煥然懿居二期項目中重置，路政署亦同意由市建局保留T型路牌。

九龍城區議員郭天立表示，對於路牌避免出現存倉後銷聲匿迹感到欣喜，又稱以往紅磡、土瓜灣及鶴園齊名，但隨時間推移，大眾對「鶴園」的認知漸趨模糊，希望透過重見天日的路牌，喚起大眾對鶴園的印象。

記者翻查資料，發現香港早期的街道名牌採用T字形，英文街名在上面，中文街名在下面，自60、70年代才開始逐步更新為長方形路牌。