警破粉嶺石廠謀殺案　拘13男女檢武器毒品

粉嶺銘賢路和合石墳場辦事處對開，於上月22日早上發生一宗謀殺案。一批黑衣男子闖入上址一間石廠的辦公室，揮刀狂斬姓彭(57歲)男負責人，彭於送院後證實不治。警方經連日調查後成功破案，並拘捕一共13男女，檢獲懷疑涉案兇器以及一批懷疑毒品，被捕男女分別涉嫌「謀殺」、「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」，正被通宵扣留調查。

事發當日11時許，當時死者正獨自在石廠內工作，期間4名黑衣男子駕乘私家車抵達上址，手持牛肉刀闖入辦公室作案，得手後沿路登上私家車逃去。死者左腳近大動脈位置有2處刀傷，右腳、頭及腰部亦有中刀，地上遺下大攤血漬，有途人目擊事件報警求助，惜事主送院後於當日12時23分證實不治。

警方連日追查疑兇犯案路線及分析情報，成功鎖定多名涉案人士，並於昨日(1月8日)展開拘捕行動，搜查新界及九龍多個地點，拘捕12男1女(15至61歲)，分別報稱任職商人、司機、清潔工、廚師、學生及無業，其中11人涉嫌「謀殺」，部分人疑有黑社會背景。

警方在拘捕行動期間，在牛頭角一個單位內檢獲約86克懷疑霹靂可卡因以及一批毒品包裝工具，相信單位為一個黑幫的毒品儲存及分銷中心。警員在內檢獲5把牛肉刀及一批衣物，懷疑與案有關，不排除有兇徒曾到達該單位並作停留。

警方經調查後，相信死者生前疑捲入土地糾紛，惹來殺身之禍，案件屬有預謀、且經精密部署，被捕男女分別為案中刀手、司機，以及事先安排武器、車輛等，警方將繼續行動，不排除有更多人被捕。

據當日拍下的閉路電視影片所示，4名刀手作案期間，曾有另一名黑衣男從附近走出，並步至死者停泊在現場對開的座駕，在車底位置有所動作，不排除曾在私家車車底植入追蹤裝置，警方正進一步調查相關案件細節。