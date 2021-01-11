醫生指第四波病毒狡猾　病人多無病徵惟入院時已出現炎症

新冠肺炎疫情在本港持續至今近一年，並出現第四波爆發，律敦治醫院接收約200名患者，其中約40人便是在第四波疫情中確診。該院傳染病控制統籌廖維滔表示，第四波新冠病毒傳染性較以往高，且相當狡猾，染疫者初期多無病徵，令他們更遲發現自己染病，一名從美國回來的婦人幸及時獲當地家人通知送機的親友確診，否則再遲一、兩日發現，後果十分嚴重。

廖維滔指，第四波疫情中，部分確診病人的病毒量極多，傳染性更高，而治療新冠肺炎，最好是在發病後首星期用藥，抑制病毒數量，其後再用藥對抗炎症，但今次疫情有更多病人無明顯病徵，至入院時已出現炎症，「肺片已經很花(即有陰影)」，令病人對藥物反應變差。

廖提到，一名年過70歲的婦人從美國洛杉磯回港，入住酒店後一直無病徵，直至親人通知她，於美國送她到機場的姪女在當地確診，她隨後感到身體不適，入院確診後情況急速惡化，很快要插喉。該名病人現已康復出院，但廖坦言，若然家人沒通知她，再遲一、兩日發現，相信她的病情會更差。

廖認為，現時社區內的檢測多了，第四波疫情亦未見有延遲送院的情況，整個應對較以往幾波疫情好。提到即將可接種新冠疫苗，他認為，接種與否是視乎接種後「賺（好處）多少、與副作用多少」，但他明言「接種一定有賺（好處）」，並認為新冠疫苗是短期內唯一曙光，讓大眾生活回復正常。

廖又留意到，病人的情緒壓力大，例如他遇過一家三口，其中母親及兒子病情好轉，但父親情況轉壞，甚至咳血，令該對母子情緒壓力極大，一直眉頭深鎖。

在律敦治醫院隔離病房工作近一年的註冊護士楊樂則指，首波疫情爆發，他因為怕令家人朋友蒙受感染風險，獨自搬到酒店住兩、三個月，當時感到孤單，又擔心下一個染疫的會是自己，所以壓力很大，但隨着對病症更熟悉，家人表明希望他回家住，心情才逐漸安定下來。

楊提到，新冠肺炎患者入院通常較倉卒，家人大多會成緊密接觸者，無法為他們送日用品，所以院方自費準備愛心福袋，包括梳洗用品、毛巾、拖鞋等，希望病人體會到院方對他們的關懷，安心在院內接受治療，目前已派發約100份供病人使用。