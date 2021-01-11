東方日報A1：東涌裕泰苑現10大甩漏　新入伙居屋淪蟲鼠溫床

樓花期長達兩年多、由房屋委員會於三年前推售的東涌居屋裕泰苑，近月開始收樓，惟「慢工不等於出細貨」。有驗樓師發現有單位至少有十大甩漏，單位僅值33分，評分屬不合格「差E-」水平，成近期低分居屋之一。更令人咋舌的是，屋苑淪為「蟲鼠溫床」，附近蛇蟲鼠蟻湧現，有肥鼠光天化日下「曬太陽」，更有大黃蜂在單位內築巢，衞生堪憂！業主感嘆望穿秋水拎鎖匙卻換來失望，只好增加裝修預算修葺安樂窩。

以市價52折出售的東涌裕泰苑於2018年推出，位處北大嶼山醫院對面，設有兩座，共提供1,226個單位，實用面積由278至572平方呎，售價介乎118萬至313.8萬元，非常相宜。即使位置偏遠，亦吸引無殼一族爭相入表。2018年三個居屋項目中，以裕泰苑最遲入伙，業主需等兩年多才能入伙。大批業主苦等至上月中旬終於有望安居樂業，卻駭然發現屋苑已淪為「蟲鼠溫床」，對此大感失望。

裕泰苑設有裕玥閣（A座）及裕瑛閣（B座），其中近B座大廈對出迴旋處以及馬灣新村設有露天垃圾收集站，並擺放多個垃圾桶，本報記者上周到場視察，發現不少垃圾桶未關好蓋，淪蛇蟲鼠蟻的「糧倉」，衞生情況堪憂。記者更發現有肥鼠在光天化日下，於屋苑附近天橋下公然覓食，嚇煞居民，天橋人來人往，肥鼠仍然非常淡定。老鼠繁殖能力強，當有一隻老鼠出現，意味有大量老鼠窩藏於附近，恐怕裕泰苑安排入伙不久，卻已成為「老鼠樂園」。

除了鼠患，有裕泰苑A座高層單位業主透露日前請來工人拆去原設的浴室熱水爐，豈料一拆走熱水爐，卻有一窩黃蜂出現眼前。原來竟有大群黃蜂在熱水爐位置築巢，令單位「未住人、先住蜂」。此情況令該居民大感驚訝，又擔心被黃蜂叮咬，可謂「嚇餐飽」。

議員柯創盛炮轟情況匪夷所思，質疑新居屋質素「冇理由咁差」，又指裕泰苑居民甫入伙已出現單位質素參差及鼠患蟲患等問題，恐怕長住後「一定問題多的是」。柯認為今次事件反映房屋署對於新樓質素監管不力，亦未盡責監督屋苑物管公司做好管理，最終令相關居民遷新居亦要誠惶誠恐。他促請房屋署須加強驗收樓宇準則，「否則市民即使中籤買到居屋，就如同買垃圾」。

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強指出，裕泰苑新屋入伙不久即現鼠患，反映衞生環境欠佳。至於單位出現蜂患，他相信今次出現的是俗稱黃蜂的胡蜂，牠們大多在夏天繁殖，至秋冬繁殖完成便會離巢交配，雌蜂會找陰暗處過冬，所以入侵相關單位避寒。他建議居民可自行噴殺蟲水滅蜂，期間須戴上眼罩及手套，並以毛巾包頭，但黃蜂作出攻擊時大多成群結隊，若擔心難以招架，最好尋求專業滅蟲人士處理。

房委會回應指，若業主於入伙驗樓時發現單位內有損壞的情況，可向屋苑管理處填交「損壞情況報告表」，房屋署會要求承建商跟進維修，並重新驗收。另外，裕泰苑管業處已在適當地方放置滅蟲藥及老鼠藥餌等，並隨即轉介有關情況到相關部門跟進。至於有業戶在清拆爐具時發現有大黃蜂窩情況，管業處並沒有收到任何業戶反映。如業戶遇上相同情況，可通知管業處，該處會盡量提供協助。

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