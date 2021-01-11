青衣救護站3人染疫　近百人員需送檢

新冠疫情仍然嚴峻，繼消防處昨日(10日)有1名駐守青衣救護站的救護人員確診，據了解，該救護站再增2名救護員確診，目前至少有3人染疫。該救護站現時處於「封局」狀態，其正常車更已暫停服務，需要從其他地區或部門調派人手應付基本服務。消息續指，曾在青衣救護站的人員須接受檢疫隔離，亦有部分曾到該局別區人員同樣要接受檢測，估計涉及80至90人。

據了解，青衣救護站新增2名染疫的救護員，屬於不同更分，但懷疑因局內有傳播危機所致。由於有不同地區人員曾於該局進行消毒程序、使用更衣室或洗澡等，因此處方安排在本月2日至10日內曾到青衣救護站的人員亦需接受隔離檢疫。

至於設置在青衣救護站的「特別支援隊」(SSU)，消息指，該隊人員目前仍然執勤，負責填補接受隔離檢疫人員的空缺；而支援隊由60名救護人員組成，分為5隊，分別派駐西灣河救護站、何文田救護站、寶林救護站、青衣救護站及上水救護站。

根據消防處資料顯示，「特別支援隊」救護車配備輔助醫療設施，更備有額外的醫療物資為大型活動、大型意外事故，又或確定核生化輻射事故而需要召喚救護車的現場，於現場提供支援。