健身中心停業逾百日生意跌60%　業界斥政府防疫甩漏

新冠肺炎疫情肆虐近1年，香港第4波疫情仍未平復，健身搏擊運動業界大聯盟與舞蹈界，連同區議員今日(11日)召開記者會指，疫情至今已被停工127天，營業額下跌60%，難以追回損失，而從「防疫抗疫基金」第3輪與第2輪申請補助的差額估計，至少有400間健身中心結業。業界期望政府可讓業界如食肆般有條件復業，否則不排除有進一步工業行動。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎批評，政府資助最高金額僅10萬港元，3次資助合共25萬港元，不足以交租，斥政府賠償為數字遊戲，未有認真協助業界。他又指第三輪防疫基金有70%以上業界申請，審批需時又多掣肘，他苦等6個月，至今仍未收到資助。

健身中心負責人張冠東指，他的店舖兩層共8,000平方呎，月租30萬港元，批評政府資助不足。他指很多經營者與從業員已轉行從事運輸、外賣、地盤散工維生，亦有供樓人士要斷供，不少教練要轉做「到會教練」，須到公園或學員家中授課，課堂由以往1個星期30堂課大跌至8堂，收入大減70%，「只夠吊命」。

舞室負責人蕭翊深批評，疫情至今已召開近6次記者會，但政府仍愛理不理。他指業界多次與政府官員討論，卻未有具體復業時間表。他又指早前的跳舞群組並非授課式跳舞，形容他們只是茶舞，業界卻與之扯上關係而被標籤。業界指政府若無回應，新春可能有結業潮。