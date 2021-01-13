科興疫苗巴西測試整體有效低至約50%　聶德權指專家會審視

港人最快在農曆新年後可以接種新冠疫苗，但港府購入的三款疫苗中之一為中國科興出產的疫苗，其第三期臨床測試結果滯後，抵港日期亦一拖再拖。巴西聖保羅州布坦坦研究所昨日（12日）終於公布科興疫苗在巴西的後期測試結果，顯示該疫苗的「整體有效率」（general efficacy）為50.38%，較之前宣布的78%低近30個百分點，僅通過世界衞生組織規定疫苗有效率須達50%的審批標準門檻。

布坦坦研究所上周曾公布科興新冠疫苗有效率為78%，指是該疫苗的「臨床有效率」（clinical efficacy），但數據被指不夠全面。研究人員解釋，78%有效率是考慮所有輕微至嚴重個案，如果將無須治療的輕症計算在內，有效率應為50.38%。

公務員事務局局長聶德權今早（13日）被問到科興疫苗的保護率是否不足時，他指疫苗在香港接種前須經顧問專家委員會審視及審核，基於臨床數據及專家意見作接種建議。聶又指，疫苗在香港以外的藥物監管機構得到批准緊急使用，港府亦會根據法例給予緊急使用，會確保疫苗安全有效、品質有信心才予市民接種。

至於另一款由復星與德國藥廠BioNTech疫苗將於下月抵港，聶德權指出，本港最快在農曆新年會安排接種疫苗，屆時會在全港18區設立疫苗接種中心，接種上述疫苗時需要較高規格處理，至於安老院舍會有外展接種隊負責，接種計劃完成，政府會交代相關開支。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在一電台節目表示，科興疫苗的有效率並非極不理想，亦不代表無保護力，且有關數據仍未全面公布，包括測試對象年齡層、長者及無症狀患者比例等，期望有更多完整數據後再作結論。