政府鄉議局上訴得直　私人協約批換地建丁屋受《基本法》保障

高院原訟庭在2019年裁定部分丁屋政策違反《基本法》，3項批地建屋方法中，以私人協約批地和換地方式建屋被裁定違憲，只有按免費建屋牌照在「認可鄉村」範圍私人土地建屋一項受《基本法》第40條保障。政府、新界鄉議局和有份挑戰丁屋政策的「長洲覆核王」郭卓堅事後都提出上訴。上訴庭今天（13日）頒布書面判決，裁定鄉議局和政府的上訴得直，確認私人協約批地和換地同樣受《基本法》保障；而郭的上訴則被駁回。

郭卓堅一方認為地政總署自1991年《人權法》生效後所有批准的興建丁屋的決定全屬違憲。但政府和新界鄉議局提出反駁，指丁屋政策是《基本法》第40條保障的其中一項新界原居民「合法傳統權益」。

現時丁屋政策下，年滿18歲，父系源自1898年為新界認可鄉村居民的男性原居村民，得以一生人一次向地政總署申請，在其所屬鄉村內的合適土地上建造一幢不超過3層，並且不得高於約8米，有蓋面積則不得超過700平方呎的小型屋宇自住。現時全港共有642條認可鄉村，政策實施以來，地政總署已批出超過4萬宗小型屋宇申請。

現時興建丁屋有3個途徑，若村民擁有私人農地，可免費申請建屋牌照在私人土地上興建小型房屋，毋須補地價；亦可以折讓或免補價方式與政府換地；若沒有農地，村民可要求政府以私人協約方式批出政府土地並給予地價優惠建屋。

如以免費申請建屋牌照及以換地方式興建小型屋宇，一般受制於5年的轉讓限制，私人協約方式建屋則受制於永久的轉讓限制。如若要在轉讓限制期內轉讓業權，可向地政總署申請撤銷轉讓限制條款，並繳付土地補價及行政費用。