消委會指12款消毒噴劑殺菌表現不理想　慎防使用過量損皮膚

消費者委員會在新一期《選擇》月刊中公布，經測試15款多用途殺菌消毒噴劑後，發現樣本的殺菌及消除病毒感染力表現參差，當中8成、即12款樣本的表現均遜於75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水。消委會更發現，有樣本殺菌能力極低，呼籲使用消毒劑時小心分量，否則會影響皮膚甚至污染食品。

消委會測試了15款多用途殺菌消毒噴劑包括9款次氯酸水，即以次氯酸為有效成分，濃度由50ppm至210ppm不等；另外3款為二氧化氯或氯氧化合物產品；以及3款採用植物提取物製成的消毒噴劑。測試項目包括殺菌及消除病毒感染力效能、有效氯濃度、酸鹼值，及評估相關成分在產品中的穩定程度等。

測試結果顯示，9款次氯酸水普遍對付試驗病毒的表現較佳，殺菌效能亦算不錯，但若於日常生活環境使用，這些產品的殺菌及抑制病毒效能會受其配方穩定性、酸鹼值及儲存時間等因素影響。

15款多用途殺菌消毒噴劑均聲稱具殺菌能力，但在殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的效能方面，有7款樣本殺滅2種試驗細菌的表現差異很大，對付大腸桿菌K12的殺滅率由14.286%至72.347%，而對金黃葡萄球菌殺滅率則由11.111%至98.956%。當中2款以二氧化氯為主要成分的樣本，殺菌表現最差，對付2種試驗細菌的殺滅率均不足28%。

在消除腺病毒感染力效能表現上，試驗中只有2款樣本的消除病毒感染力效能表現較理想，另外13款樣本的消除腺病毒感染力效能表現介乎0%至96.20%，其中1款對腺病毒完全無抑制作用的樣本，殺菌效能同為測試驗樣本中最低；另有2款殺菌效能超過99.999%的樣本，其消除病毒效能分別只有18.72%及0%。

消委會又以按世界衞生組織建議配方製備的75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水溶液這兩種消毒溶液，對付2種試驗細菌同樣達到99.999%殺菌率，抑制腺病毒感染力效能亦分別達到87.98%及99.83%。該會指出，綜合試驗結果，只有3款次氯酸樣本的殺菌及消除病毒效果，能與酒精或稀釋漂白水相若。而消毒噴劑的售價普遍較高，消毒酒精平均售價較便宜，若分別用於消毒雙手和一般環境消毒用途，消毒酒精和稀釋漂白水，是較價廉物美的選擇。

消委會又提醒市民，不少人成防疫，外出後或會以消毒噴劑噴灑全身及衣物，但部分消毒噴劑含氯化物或其他化學物質，有機會造成刺激及引致不良反應，不宜直接向人體噴灑。另外，在家居環境中長期及大量施用霧化消毒劑，亦可能污染食物和飲品，增加誤服消毒劑或其殘餘物的風險。