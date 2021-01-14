印傭明日起「零成本」出國工作　聘請成本激增6千元

印尼明日（15日）起實施免除輸出勞工就業服務費用新規例，本港僱主聘用印傭費用將暴漲6,000港元！有本地僱傭代理指出，新規例下，印傭可「零成本」來港工作，原本由傭工負責的培訓及驗身等費用，部分會由印尼政府負責，其餘則轉嫁至僱主身上，預料僱主每聘用一名新來港的印傭，須額外支付約6,000港元。因應疫情，連同檢測及隔離酒店等，費用將增至約3.5萬港元。

香港職業介紹所印尼協會主席張結民指出，以往印傭來港工作須支付約9,000港元，包括培訓、住宿及申請文件等，新政策下則變為「零成本」。當中印尼政府會負責約3,000港元培訓費用，其餘印尼社會保障（保險）費用、在印尼境內到機場交通費、以及在印尼境內等候出發期間的居住費用等，則會轉嫁至僱主身上，涉及約6,000港元。

他表示，港府早前稱有關費用將增加數百元，惟當中僅包括良民証及住宿費用，未能涵蓋其餘費用，令不少僱主誤解。他稱，近期收到不少僱主投訴，誤以為僱傭中介濫收費用，部分更要求退款，認為當局應更清晰講解新措施。

勞工及福利局早前表示，香港僱主毋須支付與審批香港工作簽證申請無關的費用，例如良民證費用等；而印傭離開印尼赴港前需於當地宿舍留宿1至2天的費用，每晚約200至300港元，指有關收費項目會公開透明，印尼政府亦將監察新規定的整體推行情況。