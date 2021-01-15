新填地街唐樓劏房廁所多　喉管亂駁地台不達標成爆疫死症

新填地街20至26號(雙號)唐樓近日出現新冠肺炎群組感染，累計個案近30宗，早前被列入強制檢測名單，政府昨日(14日)更安排大廈內所有居民緊急撤離檢疫。香港測量師學會前會長何鉅業今早(15日)在電台節目表示，該大廈的劏房單位較多，由大廈的外圍觀察，可發現有單位亂駁喉管情況，估計有單位額外加設3個廁所，擔心若劏房單位將去水地台和廁所直接接駁至大廈的污水渠，加上劏房地台設置不達標，令每次沖水時會出現倒灌和臭味等問題，形容情況如死症，無法透過簡單改裝解決問題。

何續指，由於相關渠管無安裝U型聚水器等裝置，除會易有臭味外，亦因喉管斜道不足，導致渠管接駁不達標，加上每層坐廁的糞渠並非設有反虹吸管，病毒可以透過地台去水位入屋，但由於涉及改動間隔，業主不會處理。

香港廁所協會副主席熊志權亦表示，從新填地街24號的大廈外圍看，已明顯看到渠管接駁出錯，令污水渠及臭水渠互通。他解釋指，在雙管式設計的水管下，排放洗手和洗面水等的污水渠，會與排放廁所馬桶臭水的臭水渠交叉駁通，如管內有帶病毒的糞便，病毒就容易傳播。他促請政府立法規管渠管工程人員，要持有牌照，否則胡亂接駁喉管，會構成很大風險。

對於政府昨日安排所有居民緊急撤離檢疫，油尖旺區議員何富榮稱，相信絕大部分居民已撤離，他表示昨晚到大廈外圍視察，發現有單住仍有燈光，已即時報警，其後再多3人撤離，但批評政府行動前無通知當區區議員，認為衛生署最初作出錯誤判斷，直至昨日才決定撤離，直言決定混亂，反映當局不了解唐樓結構問題，擔心可能因為延遲撤離，令更多人受感染，呼籲官員落區了解舊區唐樓的情況。民建聯立法會議員鄭泳舜則建議當區針對舊區修訂強制檢測門檻，改以一個街區計算，加強檢查確診大廈周邊樓宇的喉管，亦加強對少數族裔宣傳抗疫資訊。