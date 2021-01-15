學者倡出售公屋催谷內需　投資科研推動經濟轉型

港大經管學院聯同香港經濟及商業策略研究所今日(15日)公布「香港經濟政策綠皮書」，就經濟政策四大範疇，包括經濟及產業、人力資本、監管與規管、房屋作出解說，並提出政策改革研究方向。港大首席副校長、香港經濟及商業策略研究所總監王于漸建議出售公屋，以刺激當前疲弱的內部需求，帶來的收益估計有5.8萬億元。

「香港經濟政策綠皮書」建議政府推動第三次經濟轉型，以加大研發開支、解決科技人才荒、香港經濟再工業化三大策略，創造基於科技與研發的知識型經濟，長遠亦有助改善社會流動性低、貧富懸殊等問題。

港大經管學院經濟學教授、香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授指出，現時香港創科方面的支出只有不足1%，比不少發展中國家更低，當局應三管齊下、加大力度，且持續性推動經濟轉型。

房屋方面，「綠皮書」建議重新出售公屋予現有住客及免除資助出售房屋部分待補地價，以刺激當前疲弱的內部需求，王于漸指，此舉有助解封總值5.8億港元的房屋財富，比香港2年的本地生產總值更多。

私人市場方面，則建議放棄印花稅規管思維，改以恒常物業稅(例如差餉)更有效規管樓價，並建議將住宅物業差餉率提高至15%，同時為香港永久性居民提供自住業主豁免優惠。

監管與規管方面，港大經管學院副院長(碩士課程)房育輝建議售出部分特別牌照予叫車公司，並將部份或全部所得收入補償現有牌照持有人。他又指，香港平均每1000人只有2個醫生，需要增加50%的醫生才能追及發達國家的水平，建議在深圳建立香港公立醫院，由香港專家帶領營運，多依賴內地的醫療人才。