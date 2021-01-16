Dr.東：第一期乳癌存活率逾9成　及早治療非常重要

乳癌是本港女士常見癌症，每年約有4000多人患有乳癌。隨着科技發展及治療技術不斷提升，乳癌治愈率亦提高，有醫生指第一期乳癌5年相對存活率逾9成，及早發現和治療對病人的生存率非常重要，提醒女士們，若發現乳房有腫塊、乳頭現異樣分泌物及乳房皮膚出現紅腫，情況亦持續發生，應盡快求醫。

臨床腫瘤科專科醫生施俊健表示，生活型態及飲食習慣西化的改變，亞洲地區患乳癌的人數呈現上升趨勢，惟現時沒有確實數據顯示病人增加患乳癌的成因。乳癌可分為三類，包括賀爾蒙受體測試呈陽性乳癌、三陰性乳癌，以及HER2陽性乳癌。常見症狀包括乳房有腫塊，乳頭現異樣分泌物及乳房皮膚出現紅腫，若以上情況持續發生，便需提高警覺，及早求診。

乳癌的治療手法包括手術、標靶治療及賀爾蒙治療。施指早期乳癌根治機會較高，也可以手術形式割除腫瘤，但晚期患者需使用藥物控制。不同類型的乳癌有不同的治療方法，針對賀爾蒙受體測試呈陽性的乳癌，主要以賀爾蒙治療；HER2陽性的乳癌則使用針對性的標靶藥治療；而三陰性的乳癌除了化療外，免疫治療也可幫助病情。

然而，他指病人在完成整個化療後普遍會出現副作用，包括脫髮、噁心及嘔吐。化療期間病人的抵抗力會下降，增加感染機會，嚴重者或會構成生命危險，甚至有機會影響病人的神經系統及學習新技能的能力。他續稱，手術後病人生活質素未必會大受影響，但恢復期間不能提重物，也不宜過於勞動，以免加劇傷口的創傷及淋巴水腫。

復康方面，施建議病人進行適量的伸展運動，避免軟組織過於繃緊。經常喝酒及吸煙人士患乳癌的機會率較高，肥胖亦與乳癌息息相關，他呼籲市民控制體重及飲食習慣，並配合帶氧運動和規律的作息，並忠告市民要健康飲食，切勿諱疾忌醫。