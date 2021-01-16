偷渡台灣再轉抵美國　涉反修例示威5港人擬申請政治庇護

有台灣媒體早前報道，5名香港示威者於去年7月偷渡到台灣，被台海巡署截獲並關押於高雄。有美國組織昨發聲明，指5人於美國及台灣相關人士的協助下，本周已抵達美國，並計劃申請政治庇護。

「佔中三子」之一朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民，透過轄下的美國組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）發聲明，指該5名人士均在30歲以下，因參加香港的民主抗爭運動，而面臨相關的逮捕及指控，並於去年7月乘船逃離香港。聲明指5人雖已離開家人及香港，但現時人身安全，經過美國及其他「熱情支持者」一直提供庇護和保護，5人終於在美國獲得「避難所」，指組織會協助5人尋求政治庇護及展開新生活。

朱更呼籲美國現任及即將上任的政府，繼續制裁負責香港大規模逮捕及鎮壓行動的人士，並採取大膽的行動，歡迎所有逃離政治迫害的抗爭人士及其直系親屬。並會要求國會立即重新制定相關法案，例如《香港人的自由與選擇法案2020》和《香港避風港法案》，以加強和擴大香港人在美國的避難所渠道。

消息指，5名逃亡到台灣的港人，包括被控暴動、襲警等4罪的24歲被告吳仲謙，以及於2019年7月1日曾闖入立法會的21歲學生文家健。5名逃亡人士於聲明中表示，感謝美國政府及HKDC的幫助及支持，又指暫時在美國十分安全，形容在離開香港的一刻，心情有些不安、擔心、百感交集，雖然已離開了家，但依然心繫香港。