港府將設委員會檢視疫苗安全性　有需要或暫時中止接種

港府雖安排市民最快於農曆新年分批接種新冠疫苗，惟有關疫苗的安全性仍受質疑，政府疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，政府將會成立臨床專家委員會，檢視疫苗相關的安全性及副作用，並安排接種人士以日記記下副作用，如發燒及傷口痛等，再進行數據分析，包括有否誘發本身病患，有需要會暫時中止接種。

孔繁毅在一個電台節目表示，長者適合哪款新冠疫苗，不能一概而論，要視乎他們的身體情況及生活習慣等，再選擇不同保護率及副作用的疫苗。他又指，中國科興疫苗的保護率仍要視乎全面的第3期臨床報告，以及經國際醫學雜誌刊登後才作準，又認為即使科興疫苗有效率較低，但若副作用較少，仍適合較不活躍的長者接種。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，港大本月底將會訓練1000名社區及醫院藥劑師注射疫苗，期望稍後能加入協助，減輕人手壓力。他稱，若要提高接種率，政府發放疫苗資訊的速度要快，例如建議不同年齡群組較適合接種哪種疫苗，以提高市民信心。