青嶼幹線觀景台欄杆日久失修　破爛穿窿訪客靠近有危險

青嶼幹線觀景台屬本港重要地標之一，訪客可看到青馬大橋、汀九橋以及馬灣海峽，惟當局未有妥善管理，令觀景台日久失修，危機處處。本報接獲讀者投訴，指觀景台欄杆驚現大量裂紋，更有部分欄杆表面破爛，原本空心的內部積藏垃圾。有區議員直言擔心有潛在危險，促當局盡快處理；有測量師則指，當局應趁現在進行一個較完整的維修。當局回覆本報查詢時表示，正安排維修欄杆。

青嶼幹線觀景台位於青衣鑊底灣西北面，訪客可沿斜道步行，螺旋登上觀景台頂部，盡覽360度景觀，亦可從地面登螺旋樓梯至觀景台。本報記者到場視察，發現斜路有不少路段的欄杆，底部及銜接位置均出現大量裂紋，部分欄杆表面更已破爛，甚至穿窿，從破洞可看到另一端；亦有欄杆內部空心被塞花生殼等垃圾，極影響遊人觀感。

香港測量師學會前會長何鉅業估計，該些欄杆的頂部是以玻璃纖維塑型而成，表面或塗有樹脂及油漆，出現裂紋、甚或破爛，應是玻璃纖維長期在室外受紫外線照射及風吹雨打導致。他表示，欄杆內部通常有鐵枝或鋼筋連接地面，欄杆安全與否視乎支柱是否穩固。他坦言，單憑相片及實地觀察，難以知道圍欄中間部分的內部結構。

何認為，有部分欄杆表面明顯有破爛，碎片容易鎅手或跌落，建議當局在周遭圍起圍帶，避免遊人接近。他又提到，觀景台啟用逾20年，當局投放的資源一直不算多，因此出現這些耗損，認為當局現應規劃，進行較完整維修工程。

負責管理青嶼幹線觀景台與訪客中心的葵青民政事務處回覆指，觀景台的特色欄杆為該處於2008年增設，材質為玻璃纖維，包裹於接連地面的金屬欄杆上。而在2008至2019的逾10年間，該處先後兩次進行欄杆的翻新或更換工程。就欄杆出現裂紋及破爛，該處正安排維修工作。

該處又指，以往每一至兩星期會派員到場巡視，檢視各項設施、環境衞生及樹木生長等整體情況，並在有需要時安排維修及保養工程。過去4年，場地維修、升級設施的費用約為303萬元，其中包括更換訪客中心的空調系統、修理觀景台的消防設備、更換戶外坐椅、涼亭、戶外觀景望遠鏡等。