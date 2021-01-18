中大揭新冠患者腸道欠免疫力益菌　康復仍呈後遺症狀

新冠肺炎疫情持續，中文大學醫學院今日(18日)發表一項研究，發現新冠患者的腸道內缺乏可調節免疫力的益菌，與病情的嚴重程度息息相關。研究又指，即使病人體內的病毒已清除，但其腸道微生態失衡的狀態仍然持續，可能導致一系列長期病徵，該狀況稱為「長新冠（Long COVID）」。醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮指，腸道微生態調節人們的免疫能力，若腸道微生態失去平衡，會容易感受傳染病，影響身體健康。

中大醫學院指，「長新冠」（或稱「新冠肺炎後遺症」）是指新冠肺炎患者康復後，出現持續超過12周的徵狀，出現的5種最常見的徵狀包括疲倦、記性差、失眠、呼吸困難和脫髮。醫學院早前跟進了30名本港新冠肺炎病人感染後6個月的情況，發現當中有8成人仍持續出現「長新冠」症狀，三份一受訪者更現3種以上症狀。

陳表示，今次研究發現出院後的新冠患者腸道微生態仍持續失衡，免疫力因此而下降，與「長新冠」有密切關聯。陳又指，人們出現腸道微生態失衡的情況，令免疫力下降會較容易感染各傳傳染病，包括再確診新冠肺炎。

另外，早前已有研究指出4成港人有腸道微生態失衡的情況，陳建議市民多做運動、盡量避免進食含有添加劑、代糖的食物或服用或不必要的抗新素，因為會破壞腸道生態和引致慢性腸道發炎。