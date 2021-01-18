以VR技術模擬接觸陌生人　浸大冀助焦慮人士適應社交生活

部分人接觸陌生人及公眾地方或出現社交恐懼和焦慮。

香港浸會大學早前推出「自在社交」網上認知行為治療計劃，並由今(18日)開始招募600名18至70歲、有社交焦慮的人士參加。計劃將運用虛擬實境技術(VR)，模擬觸發社交焦慮場景，讓參加者恍如置身真實情景，並接受專業人士的心理輔導。

浸大社會工作系副教授潘佳雁指，社交焦慮人士在面對各種社交情境，如接觸陌生人及在公眾地方用餐時，會出現過度恐懼和焦慮，並阻礙他們尋求輔導服務。而「自在社交」計劃，透過以目標為本的認知行為治療，幫助參加者調節思想及行為模式。而參加者需在3個月及6個月後進行追蹤評估。

她續稱， 「自在社交」計劃採用混合服務模式，包括共9周、每周一次的線上服務，內容包含認知行為治療技巧簡介、個案示範影片及自我評估等。另外，計劃亦設3次面談及2次電話跟進，並採用虛擬實境暴露治療(VR exposure therapy)，例如模擬進行匯報和求職面試，讓參加者感受當中的焦慮和恐懼。輔導員屆時會在過程中指導參加者，講解應對社交焦慮的策略和建議方案。

潘稱，計劃特別適合不想被社會標籤或無法負擔傳統面談輔導服務的人士，並期望計劃能協助他們的社交生活重回正軌。