觀塘女子交收虛擬貨幣　遭4刀棍匪劫走350萬現金

觀塘發生虛擬貨幣交收劫案！今午(18日)約3時，一名女子在創業街36號華基中心一單位與人進行虛擬貨幣交易時，突然有分持刀棍的4名男子闖入單位，揮舞手上武器恫嚇女事主，繼而搶走她所攜的手機及約350萬港元現金。4煞得手後奪門而出，離開大廈後跳上一輛接應客貨車絕塵逃去，女事主無奈目送賊人離開，慌忙借用電話聯絡丈夫，由他代為報警處理。

警方接報到場調查，並根據女事主提供的車輛線索展開捷進行動，在附近各個交通主要幹道部署巡邏車，搜索賊車蹤影。據了解，該批被劫現金均為千元面值的「金牛」。

今次是本港2周內發生第2宗同類劫案。本月4日晚，一名全職從事比特幣買賣姓李（37歲）男子，相約兩名南亞裔買家在北角碰頭，並由對方駕車載送至柴灣交收貨銀，交易甫畢，突有4名南亞漢駕乘一輛私家車馳至，其中3人施「閃電手」速擸事主剛到手的300萬港元現鈔，再跳回原車逃走，而「買家」亦變臉將事主趕落車後絕塵而去。

此外，2018年1月，一名男子被歹徒假扮的賣家所騙，帶同140萬港元現金前往北角交收15個比特幣。期間歹徒發短訊詐稱「唔識路」，事主按其要求走出快餐店「相認」，卻遭3名在店外埋伏的南亞匪徒箍頸按地，對方劫走現金後逃去無蹤。

根據資料，去年1月至10月期間，警方共接獲399宗與虛擬貨幣有關的科技罪案，涉及總金額高達約8,240萬港元。