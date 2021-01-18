本地661宗確診四分一涉南亞裔　議員斥語言不通礙疏散政府認衰

新填地街舊樓爆疫，部份少數族裔人士因語言不通而沒有即時疏散。

新冠肺炎疫情再度失控，單日更急增逾百宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(18日)透露，由本月4日至今，本地錄得的661宗個案中超過四分一為南亞裔人士，主要為尼泊爾籍及印度籍。該些個案中有160人居於油麻地，其中120人居於「疫區」，其餘則分布於九龍城、元朗及深水埗等各區。有議員批評，居於油麻地的少數族裔人士因語言不通，未能了解政府安排，導致疏散混亂，質疑政府只是「紙上談兵」。

衞生防護中心健康促進處主任何理明醫生承認，由於油麻地個案急增，啟德個案指揮中心人員因語言不通，令追蹤工作初期不暢順。針對南亞裔人士情況，中心已透過海報、社交網站、電視、電台等渠道，將健康資訊翻譯成9種少數族裔語言，近日更邀請通曉少數族裔語言的非政府組織，分別拍攝2條尼泊爾語及烏爾都語短片，呼籲有關人士注意衞生、保持距離及前往檢測。

中心上周五(15日)亦已發電郵予所有駐港外國領事，尤其是尼泊爾、印度，並與有關方面及地區團體保持合作，上周五亦在民政處協助下，於油尖旺多元文化中心舉辦衞生講座。

議員葉劉淑儀表示，單看新填地街疏散情況就可得知指引是否有效，質疑部門未有根據指引作適切語言傳譯支援。議員鄭泳舜指雖然民政事務處已派大使到區內進行游說，惟認為現時情況依然混亂，促衞生署及其他部門作更多支援並廣泛宣傳有關安排。

政制及內地事務局副局長陳帥夫回應指，在疫情爆發時有部門需要通知住戶疏散，惟有關通告只得英文，他承認工作上仍有不足，強調文書方面工作可簡單解決。惟有時情況趕急，未能及時安排翻譯人員，有關部門正檢視是否「一吹雞就到」。他們昨日亦與衞生署了解安排傳譯工作上是否有困難，署方亦表明會作檢討。