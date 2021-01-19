曉峰樓12樓以下13號室　23居民凌晨撤離

柴灣峰華邨曉峰樓已列入強制檢測大廈，該廈共有11人染疫，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(18日)進入2個單位視察後，相信大廈有「垂直向下傳播」的風險，建議12樓以下的13室單位所有住戶，須要撤離強制檢疫。

接近今日(19日)凌晨時分，大批警員抵達曉峰樓樓下，封鎖主要出入口；與此同時，多名穿上保護衣的警員及衞生署人員進入大廈，協助居民撤離，並有防疫人員向大廈範圍噴灑消毒藥水。及至今晨零時許，首批約10名居民登上旅遊巴撤離到檢疫中心，當中有行動不便年老住客，須要醫療輔助隊使用擔架床協助登上救護車。至凌晨1時許，再有約10多名居民攜同行李登上小巴撤離。行動於凌晨2時許結束，有23名居民包括2名小童，已被撤離到檢疫中心強制檢疫，當中3名居民登上救護車撤離。

曉峰樓至昨日新增2個單位有人確診，共5單位11人染疫，當中有3單位屬於13室單位，涉及8名病人。袁國勇曾進入2個有確診個案單位視察，發現坐廁曾改動，通氣喉被切斷，擔心有垂直向下傳播，建議12樓以下的13室單位須要撤離。至於13至34樓的13室單位，會請環保署及房屋署等為住戶先檢查喉管，並安排為住戶第二次檢測，暫時不必撤離。