外聘英大狀David Perry任黎智英案主控惹議　律政司臨審前換人

曾數次獲港府律政司委託出任備受公眾關注案件檢控官的英國御用大律師David Perry，最近因受聘擔任前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案的主控官，案中被告包括壹傳媒黎智英等人，案件將於2月16日開審，但有關委聘在英國法律界引起爭議。律政司今早(20日)發聲明宣布委聘另一名律師接手案件。

律政司在聲明指，在委聘David Perry後，有不斷來自英國社會的壓力和批評針對David Perry參與案件的工作，當中一些片面的批評將案件與《港區國安法》混為一談；而David Perry亦對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並指出審訊在沒有他的情況下應如期進行。

律政司續指，基於公眾利益及審訊日期臨近，律政司已委聘另一名律師如期處理案件的檢控工作。由於相關案件已進入司法程序，基於「迴避待決案件」的法律原則，任何人不應對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測；所有不公和失實的指控，以圖損害和詆毀獨立的刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強重申，律政司一開始就不應該外聘律師處理案件，炮轟律政司「無嘢搵嘢嚟搞，最後搞出個大頭佛，自討沒趣」。他批評，律政司司長鄭若驊欠缺國際視野，政治敏感度不足，竟然不記得英國作為「五眼聯盟」一分子，有份制裁香港，低估當地社會的壓力，認為鄭應問責下台。

對於律政司表示已委聘另一律師接手有關案件的檢控工作，陳指公眾暫時仍未知新獲委聘的律師人選，提醒當局要小心聘請，勿聘「黃絲」律師，以免影響檢控工作的公正性。惟陳同時指出，一般大案件很少出現臨陣換帥的情況，擔心新接手的律師在上庭前未必有足夠時間準備資料，未能做到盡善盡美，甚至會出現「甩漏」，最終會令犯法人士獲「放生」，毋須承擔刑責。他強調，一旦此情況出現，將會是律政司及香港司法史上一個最大污點。

David Perry原定受聘處理的案件，是民陣於2019年8月18日發起港島區集會及遊行，由黎智英牽頭帶領示威者開始流水式集會，而前議員梁耀忠和區諾軒、民主黨李柱銘、楊森、何俊仁及單仲偕、工黨李卓人及何秀蘭、公民黨吳靄儀、社民連梁國雄亦多次在遊行中牽頭，手持橫額及帶領示威者，他們分別被控涉嫌組織及參與未經批准的集結等罪名，案件將於2月16日在區域法院開審。

David Perry獲聘後，英國外相藍韜文(Dominic Raab)早前接受英媒訪問時表示，不明白David Perry的良心如何過意得去，而且案件更涉及民主派人士。他又認為，根據大律師行為守則，這案件是可以拒絕受聘，更批受委聘「是非常唯利是圖」的行為。另外，英國前司法大臣范克林(Charlie Falconer)亦指David Perry「必須退出此案，因他不能維持那角色又同時符合英國價值」。

對於英方高調向David Perry施壓，有學者擔心會影響審訊，又質疑為何不聘請本港大律師，炮轟律政司戀殖陋習未除，律政司司長鄭若驊責無旁貸。