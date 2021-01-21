抗疫一年清零無期　議員狠批港府錯漏百出

新冠肺炎疫情持續已1年，政府抗疫表現卻一直錯漏百出，多名立法會議員今日(21日)痛批政府防疫不力，令疫情幾度反彈，市民對「清零」無期大感憤怒，亦對「不知要撐多久」感到無奈。有議員更以澳門口岸防疫工作滴水不漏為例，斥港府入境攔截疏漏，「外防輸入」得個講字。

醫學界議員陳沛然在立法會發言時批評政府防疫工作，他特別提到澳門等地的口岸防疫措施能做到滴水不漏，反觀香港，不是做得慢，便是漏洞百出，根本做不到「外防輸入、內防反彈」，反而疫情一再反彈。

另一議員葉劉淑儀亦批評本港抗疫表現，指不少市民對於香港疫情「清零」無期，已感憤怒。她斥責政府在樓宇強制檢測的措施上多次改變，惟改變永遠落後於形勢，質疑連強制檢測通告發出時間亦「慢咗兩三日」，如何能夠有效切斷社區傳播鏈﹖

陳沛然又批評政府為醫療系統提供的支援不足，沒有向醫護人員提供足夠的N95口罩，去年底出現多宗醫護確診後，政府亦無加強保障，呼籲政府不要「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

對於有專家指出，在嚴重爆疫的地區應實行全區檢測，葉劉同意上述建議，認為本港需要推行嚴厲、具前瞻性的措施。她同時批評「安心出行」流動應用程式下載量只有40多萬是遠遠不足，她自己一早下載但忘記使用，指「因為覺得冇乜用」，呼籲政府要強化程式才可以達致追蹤功能，否則控制疫情無期，市民「唔知要撐幾耐」，敦促政府要反省。