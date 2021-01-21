政府倡聚焦討論BioNTech及牛津大學疫苗　安老院友職員首批接種

政府即將展開新冠疫苗接種計劃，衞生署今日(21日)公布，疫苗相關委員會建議應先聚焦在由上海復星及德國BioNTech供應的疫苗及英國牛津大學及阿斯利康(astrazeneca)合作研發的疫苗2款疫苗，首批接種人士為安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員。

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會，就本港使用新冠疫苗發表暫擬共識建議，建議聚焦於由復星及BioNTech供應的疫苗，以及牛津大學及阿斯利康(astrazeneca)合作研發的疫苗，相關疫苗均需接種2劑，接種人士須以同一款疫苗完成2次注射。

委員會亦建議接種疫苗應優先考慮在感染後可能出現嚴重情況或死亡的高危組別；具較高風險可能接觸到新冠病毒，並在感染後將病毒傳染給易受感染和體弱者的組別，或對維持社會必要運作尤其重要的人士。

根據考慮，委員會建議優先組別接種的先後次序為，首先為安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員接種，其次為醫療機構人員、其他具較高感染風險的必要服務人員，以及60歲以上人士接種，最後才為年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士。

另外，港府本來預計內地科興生物的新冠疫苗最快本月抵港，但科興至今仍未正式公布第三期臨床測試數據，料接種無期。消息指，科興至今仍未向港府提出緊急使用申請，短期內該款疫苗或未能在港展開接種。