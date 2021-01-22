污水樣本檢測持續呈陽性　油麻地及佐敦再多5幢大廈納入強檢

港府昨日(21日)深夜表示，油麻地及佐敦指定區域的大廈，再多5幢因污水樣本檢測持續呈陽性，故須納入強制檢測範圍，包括廟街108-116號漢興商業大廈、廟街118號、吳松街1-3號創遠樓、吳松街5-11號、吳松街15-17號金源樓。衞生防護中心昨日已公布，有5座位於上述指定區域的大廈已被納入強制檢測。

政府表示，任何人在本月8日至昨日期間，曾身處上述地方超過兩小時的人，要在星期日之前接受病毒檢測，受檢人士若在星期二至昨日期間已進行檢測，會獲視為已遵從公告規定。

今日起，當局會在觀塘茜草灣鄰里社區中心及葵涌安蔭邨耀蔭樓，增設流動採樣站，並延長楓樹街遊樂場、官涌體育館的流動採樣站，及玉器街的流動採樣車的服務至星期日。黃竹坑體育館、黃大仙廣場、荃灣沙咀道及東涌北公園的流動採樣站，服務會延長至本月29日。

同時，公告亦賦權註冊醫生，在本月23日至下月5日的14日內，強制任何按臨牀判斷，懷疑已染上新型肺炎的人接受檢測。