你要知：點為之正確玩法？　拆解常見UNO「謬誤」

究竟要怎樣才符合官方的規則？由桌遊店負責人為大家講解。

相信大家對UNO遊戲並不陌生，但大家又有否試過與親朋戚友爭論規則對錯的情況？不想事件重演，究竟要怎樣才符合官方的規則？就由桌遊店負責人Lith為大家講解UNO的日常「謬誤」。

開局要鬥快出牌？

Lith表示UNO官方開局方法是由一名玩家作為發牌者，負責洗牌及向每名玩家派七張牌，然後發牌者於牌庫揭一張牌，由發牌者左方的玩家就開始出牌，而不是眾人鬥快出牌。如果第一張是「功能牌」亦會生效，不需要重新揭牌。

「Draw Four」「轉色牌」有限制？

根據官方規則，玩家手中必需沒有上家出牌的顏色，才可以打出「Draw Four」。而被罰牌的玩家亦有權挑戰出牌者。當被提出挑戰時，出牌者要向對方展示手牌，如其手牌中有相應顏色，出牌者要收回「Draw Four」並罰兩張牌。但如果出牌者手中沒有相應的顏色牌，挑戰者就要額外再罰兩張牌，即共罰六張牌。不過普通的「轉色牌」並不受此限。

「Draw牌」可否疊加？

Lith指，「官方規則中所有功能牌的效果都是即時生效，被罰抽牌的玩家不可用另一張『Draw牌』疊加效果」。另外Lith亦表示，官方規則並沒有「Cut 牌」玩法，以及功能牌可以作為結尾的牌。

雖然日常玩法或許與官方正式規則有出入，但其實最緊要是玩得開心。Lith建議最好還是眾人事前先溝通清楚最好。UNO官方亦曾在社交平台發文，歡迎大家用自訂玩法遊玩，毋需只跟官方規則遊玩。