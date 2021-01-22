消息指政府研周末圍封油麻地「疫區」　居民須禁足強檢

新冠疫情至今仍未受控，有消息傳出，政府擬於周六(23日)及下周日(24日)期間，收緊油麻地、佐敦一帶指定區域的強制檢測門檻，並對居民實施「禁足令」，屆時當局會調動逾千名紀律部隊人員及檢測人員，協助在大廈門外駐守及「洗樓」要求居民接受強制檢測。

對於當局擬於疫情重災區實施「禁足令」安排，呼吸系統專科醫生梁子超認為，區內大部分市民已接受檢測，現時圍封無太大意思。即使有一兩名患者走漏，但對整體傳播而言，影響不大，加上現時油尖旺以外，各區確診個案愈來愈多，建議當局應考慮擴展或增加指定檢測區域。

梁指出，由於病毒有潛伏期，即使患者留在家中，仍可能傳染家人，若有人外出更有機會交叉感染，變相令病毒潛伏期無限期拖長，理論上確診數字便不會清零，市民應自發配合，當出現病徵就要盡早檢測，同時檢視環境及改善渠管等。

問及有尼裔患者一家三口檢測結果反覆，送院後方證實確診，梁認為，事件涉及同一家庭群組及同一間檢測中心，建議當局檢視檢測流程，了解是否出現問題。

政府上月已修訂《預防及控制疾病規例》599J章，容許食衞局局長將指定地點列為「受限處所」，可要求範圍內有關人士留下，直至取得檢測結果方可離開。