大灣區航空申請經營104條航線　近半屬國內航點

政府今日（22日）刊憲，空運牌照局公布，大灣區航空申請經營在香港和往來香港的客運、貨運或郵件服務，共104個航點，涵括中國內地、日韓、台灣及東南亞航點，飛機類型為波音B737-800。任何申述或反對，須在14天內送達牌照局。而任何要求進行公開研訊的通知，須在公告首次公布日期後14天內送達牌照局。

大灣區航空所申請的104條航線中，大部分屬於中國內地航點，包括上海、北京、杭州、成都、南京、廈門、海口、福州、泉州、寧波、天津、重慶、武漢、無錫、昆明、西安、三亞、濟南、大連、青島、貴陽、南寧、審陽、湛江、南昌、鄭州、長沙、煙台、銀川、溫州、武夷山、廣州、長春、鹽城、太原、合肥、蘭州、石家莊、哈爾濱、烏魯木齊、唐山、呼和浩特、蘇州、南通、常州、徐州、濰坊及鄂州。

至於台灣、日本、南韓及東南亞航點亦有涉及。大灣區航空亦申請有權以任何次序經營，並可取消香港以外任何一點或多點。上述航線啟航地點為香港國際機場。服務目的包括客運，貨運或郵件。航機班次時不受限制。臨時時間表則有待決定。而申請的飛機類為波音B737-800及大灣區航空公司的航空營運人許可證所載任何類型飛機或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。

另外，香港貨運航空亦提出申請，目的為貨運或郵件的航線。航線包括連接香港、達卡、長沙、杭州及悉尼等的來回航線。

大灣區航空由深圳東海航空董事長黃楚標創立。根據資料顯示，該航空公司於去年7月8日易名為「大灣區航空有限公司」。該公司早於2010年5月24日成立，當時名為「東海航空有限公司」，然後於2019年1月17日易名為「東海航空(香港)有限公司」，直至2019年12月5日再易名為「香港紫荊航空有限公司」