深水埗檢測站60人排長龍　居民批區內南亞人衞生意識差

新冠肺炎疫情持續，政府在深水埗劃出指定區域納入強制檢測，若大廈14日內有一宗或以上確診個案，居民或到訪者須接受強制檢測。深水埗楓樹街流動採樣站今日(22日)繼續運作，免費為有關人士作檢測，早上10時開門前，已有約60人在門外排隊等待入場。有當區居民批評，其居住大廈附近的南亞人衞生情況未如理想，一旦他們當中有人染疫，恐會四周播毒。

劉女士居住屬強制檢測範圍的北河大廈，她表示，看新聞始得悉居住大廈納入強制檢測範圍，管理處並無張貼通告。她直言自己「成日做檢測，次次都有做」，認為深水埗人煙稠密，而且街市人流複雜，批評政府反應「慢咗小小」。她指，本地人衞生意識較高，惟居住大廈附近的南亞人未如理想。

祝女士今早9時許已到場排隊，完成檢測後獲得一支漂白水，她指自己在長沙灣道經營髮廊已兩年多，坦言髮廊所在大廈不屬強制檢測範圍，但由於深水埗疫情嚴重，而且髮廊價錢便宜多人光顧，故進行檢測以求安心。祝表示，今次是第一次做鼻咽拭子，之前是到港鐵站領取深喉唾液樣本收集瓶，認為即場採樣較為方便。她指檢測「係對自己好嘅嘢」，沒有強制檢測令也會進行。

油尖旺區的官涌採樣站早上亦有約20人排隊，到場的羅先生屬自願檢測人士，他批評油尖旺區的防疫工作慢，由於舊樓多劏房、衞生情況惡劣，容易傳播疫病，政府應在社區未爆發前，派人巡查以了解舊樓衞生及喉管接駁。同屬自願檢測人士的謝先生亦指，政府在處理油尖旺區疫情有不足之處。

今早11時許，記者轉到廣東道近寧波街的流動採樣車，約有10名市民等候採樣。任職的士司機的黃先生表示，基於自己的職業屬高風險人士，希望透過檢測知道自己有否染疫。他批評政府對少數族裔宣傳防疫意識有所欠缺，亦留意到區內少數族裔聚集時，沒有保持社交距離，大大增加區內爆發疫症的危機，再加上當區居住環境十分密集，只要有少數人染疫，很快便傳染到其他市民。