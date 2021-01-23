消息指油麻地及佐敦部分範圍凌晨圍封　涉及約100幢大廈

消息指當局最快凌晨圍封油麻地及佐敦部分範圍。(袁以諾攝)

新冠肺炎疫情嚴重，有消息指政府最快會在今日(23日)凌晨圍封油麻地、佐敦一帶的部分範圍，當中涉及約至少100幢大廈。據悉，當局一旦圍封油麻地指定檢測區，會要求受限制區內人士，要有新冠肺炎病毒陰性檢測證明才可以離開該區。當局會動員包括紀律部隊等不同部門參與行動，預料最快今日清晨進行。

有工人深夜運送食物等物資到已關閉的吳松街臨時熟食市場。有警員在現場駐守。

政府昨晚(22日)就強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處9幢大廈的人士，須接受新型冠狀病毒檢測。其中在「佐敦指定區域」涉及4幢大廈，包括炮台街33-35號，當中有3幢因有污水樣本檢測呈陽性，需要強制檢測，包括白加士街66-66A號、南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓、南京街3-5號懷高大廈。

至於在「深水埗指定區域」有兩幢大廈，包括大南街260-262號及桂林街95號，基隆街359號。除兩個指定區域以外，有3幢大廈被納入強制檢測名單，包括柴灣悦翠苑、將軍澳茵怡花園第3座、元朗的喜利大廈。