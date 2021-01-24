佐敦「受限區域」禁足如死城　6900人已檢測

政府昨日(23日)就佐敦指明「受限區域」作出限制與檢測宣告及強制檢測公告，並要求受檢人士於昨日午夜前接受檢測。根據食物及衞生局及民政事務總署的初步記錄，昨日共有約6900名人士已在「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測。

各部門工作人員在昨日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況。今日(24日)會繼續進行家訪，安排未有接受檢測的人士到採樣站檢測。當局已為受檢人士提供了簡單的食物和清潔用品。

政府表示，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在明日(25日)上午6時左右開始上班。任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須依從強制檢測公告。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處罰款25,000港元及監禁6個月。

在今日凌晨，「受限區域」的每個路口、後巷等，均有警員架起鐵馬封鎖駐守，嚴防有人離開封鎖區。封鎖區內街道平靜，有工作人員從水車上拖水喉洗街。