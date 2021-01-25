潮興車中泊　犯聚播疫擾民

近日興起「車中泊」和汽車露營熱潮，有人在郊野公園範圍內的非指定露營地點，在車尾箱搭建帳篷，架設枱櫈「打邊爐」，涉非法露營和非法生火。大嶼山欣澳一條單程路旁泊滿過百輛汽車，多人紮營除罩犯聚，又常有對頭車各不相讓，險象環生。不少熱點湧現營友深夜大聲播歌擾民，遺下數十袋垃圾無人清理，有議員促請政府加強巡查，以防疫症蔓延。

欣澳站對出海旁的一條單線雙程行車路，近日過百輛汽車泊滿路旁，形成車龍，不少人打開車尾箱，搭起帳篷，更有人自備燒烤爐、石油氣爐，帶同肉類、蔬菜燒烤火鍋。不少人無視禁聚令，聚集除罩聊天又分享食物，群組之間相距不遠，存在播毒危機。該窄路只剩下僅夠一輛汽車通過的闊度，對頭車各不相讓情況不斷上演。而長假期過後，附近空地遺留數十袋垃圾，有網民更指有車中泊營友深夜大聲播放音樂，並在郊外大唱卡拉OK，又設置多盞閃爍燈泡，非常擾民。

日前有人在網上貼出相片，疑在元朗大棠山道停車場內搭建帳篷，設置枱櫈，以石油氣爐烹煮火鍋。上址屬於大欖郊野公園範圍，但非漁護署的指定露營和燒烤地點。根據《郊野公園及特別地區規例》，遊人未經許可於郊野公園範圍內露營、建立帳幕或臨時遮蔽處，或生火煮食，即屬違法。

資深攀登教練梁念豪指出，近期玩汽車露營和車中泊的人明顯增多，惟不少遊人欠缺公德心，遺下大量垃圾，又於深夜製造噪音，造成滋擾。議員姚思榮則促政府人員應在假日加強巡邏，提醒市民不要違反禁聚令。

漁護署回覆指，去年該署向712名涉及在郊野公園進行非法露營或燒烤活動的違規人士採取執法行動。另外亦就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》共作出4,691次口頭勸喻。而去年1月至11月，大嶼山警區在欣澳道及旁邊的一條 「未命名道路」共接獲21宗投訴，就違例泊車發出131張定額罰款通知書。