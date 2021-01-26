伊院3護士初步確診　球場設採樣站供有需要醫護人員接受檢測

伊利沙伯醫院3名護士證實初步確診，當局於該院護士宿舍旁邊一個網球場設置採樣站，供有需要人士接受檢測，相關人員已於今日(26日)凌晨零時許，在該網球場架起帳篷及鐵馬，為檢測作好準備。

伊利沙伯醫院發言人昨公布，該院有2女1男護士初步確診。第1名初步確診女護士於內科病房工作，她於上周五(22日)開始出現流鼻水、喉嚨痛及頭痛病徵，本周日（24日）到伊利沙伯醫院急症室求診，進行2019冠狀病毒病測試並初步確診，獲安排入院接受隔離治療，情況穩定。她的最後上班時間亦為本周日，其日常的臨床護理工作為一般護理工作，在工作期間有根據感染控制指引佩戴合適個人防護裝備，期間沒有進行高風險醫療程序，亦沒有接觸過確診病人。由於她所居住的大廈有確診個案，院方不排除她有社區感染的可能性。

第2名初步確診女護士於隔離病房工作，她於上周末(23日)開始感到頭痛及喉嚨痛，昨(24日)到伊利沙伯醫院急症室求診，進行2019冠狀病毒病測試並初步確診，獲安排入院接受隔離治療，情況穩定。該護士最後上班日期為上周末，其日常的臨床護理工作包括護理2019冠狀病毒病確診病人，在工作期間有根據感染控制指引佩戴合適個人防護裝備，期間沒有進行高風險醫療程序。

第3名初步確診男護士於內科病房工作，他亦於上周五開始有咳嗽及喉嚨痛病徵，昨日到律敦治醫院急症室求診，進行2019冠狀病毒病測試並初步確診，獲安排入院接受隔離治療，情況穩定。該護士曾於去年12月7日至今年1月17日期間在隔離病房工作，其日常的臨床護理工作包括護理2019冠狀病毒病確診病人，在工作期間有根據感染控制指引佩戴合適個人防護裝備，期間沒有進行高風險醫療程序。

該名護士曾於本月13日與第2名確診護士在工作上有短暫的接觸，兩人均有佩戴合適個人防護裝備。該名護士在同月18日調回內科病房，最後上班日期為上星期五，其日常的臨床護理工作為一般護理工作，期間沒有進行高風險醫療程序，亦沒有接觸過2019冠狀病毒病確診病人。

醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定上述3名護士初步確診個案之間有流行病學關連。感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受2019冠狀病毒病測試，其中7人的結果呈陰性，其餘結果待定。

由於3名護士在工作期間一直佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。為審慎起見，醫院正陸續安排有關病房員工及病人接受病毒測試，暫時有157名員工及107名病人已完成檢測，結果呈陰性。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院三個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。